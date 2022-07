Ferentino, diplomi agli alunni della scuola musica Fisart ecco la consegna

di Fabio Paris

Si è svolta, lunedì sera, presso i locali del ristorante Planet Garden a Ferentino, la serata musicale che ha visto la consegna dei diplomi ai giovani e giovanissimi alunni della scuola di musica Fisart. Alla presenza di una numerosa platea di uditori, i maestri Antonio Di Tomassi, Francesca Scupola e Manuela Festuccia, hanno presentato le esibizioni dei giovani allievi. Ragazze e ragazzi, alcuni ancora in tenera età, nel saggio di fine corso, hanno dimostrato tutta la passione per la musica cimentandosi in esibizioni che spaziavano dalla strumentazione classica a quella elettrica, dal canto a cover di vere e proprie hits della musica pop e rock. “Un piacere ed un onore, lavorare con i giovani che, attraverso la passione che noi maestri proviamo a trasmettere, possono dare libero sfogo ai propri talenti” ha affermato il maestro Di Tomassi. Il virtuoso chitarrista, originario proprio di Ferentino, ha poi voluto ringraziare coloro che hanno reso possibile il buon esito dell’evento. “Voglio esprimere un ringraziamento particolare alla casa musicale Vicini, che ci ha appoggiato fin dalla prima ora fornendo le necessarie apparecchiature, allo staff del Planet Garden che ci ha ospitati, a tutti i maestri, in primis mia moglie Francesca e, naturalmente, a tutti i genitori che hanno reso possibile ogni cosa dedicando tempo e risorse all’educazione musicale dei propri figli”. La serata si è conclusa infine con la consegna degli attestati ai ragazzi che hanno portato a termine il corso. Consegnata una targa speciale anche ai proprietari della casa musicale Vicini di Frosinone per l’apporto offerto.