Ferentino, dalle contrade al centro storico ecco l’iniziativa di Pizzotti

di Fabio Paris

Corre, attraversando le varie contrade di Ferentino, il nuovo progetto targato Pizzotti. Il treno della Nuova Ferentino del Presidente del Consiglio comunale ha come stazione d’arrivo il palazzo di Piazza Matteotti ma parte dalle periferie cittadine. Nuove Periferie, è questo il percorso intrapreso dal movimento appena costituito che, già, sta trovando riscontro nella volontà, delle contade limitrofe del circondario ferentinate, di poter dare voce alle proprie richieste, ai propri progetti, ai propri giovani.

Sono proprio quest’ultimi i destinatari principali dell’appello posto dall’avvocato Pizzotti. “Date voce ai vostri territori, siate voi stessi a proporre le migliori soluzioni per il luogo ove risiedete. L’amministrazione ha fatto molto in questi anni, ha dato vita a progetti che erano stati concepiti e non più posti in opera. Ma nessuno, nessuno meglio di voi può sapere di cosa veramente ha bisogno il quartiere dove vivete”. Un’inversione di tendenza quella proposta dal presidente Pizzotti, un nuovo approccio, ove le proposte vengono prese direttamente dai cittadini, vagliate insieme agli amministratori e rielaborate di concerto con la cittadinanza alla ricerca della soluzione ottimale. “Una politica finalmente partecipativa per i nostri concittadini, un approccio 2.0 consono a quelli che sono i tempi in cui viviamo. Il cittadino deve partecipare attivamente alla politica del proprio comune, solo così l’operato dell’amministrazione sarà apprezzato da tutti”. Un nuovo modo di pensare la politica che porterà sicuramente reciproca soddisfazione agli amministratori ed ai cittadini, i quali saranno come sempre giudici dell’operato politico ma essi stessi ne diverranno attori protagonisti.

“Un tale passo in avanti, garantirà equilibrio e compattezza alla compagine amministrativa. Non ci sarà più nessuna gara a chi proporrà il progetto migliore, nessuna rivendicazione di risultati a discapito altrui”.

Al presidente del Consiglio comunale fa eco il Referente del Movimento, Tommaso Villani: “Viviamo in un comune che può vantare una stabilità di vedute politiche pluridecennale. Sarebbe un danno disperdere un tale vantaggio. Proprio adesso che la situazione nazionale ci insegna che la stabilità è la condizione necessaria per il buon governo. Proprio adesso che anche qui, a Ferentino, abbiamo bisogno di procedere con il giusto passo verso una nuova città”.