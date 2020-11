di Fabio Paris

È questa la proposta dei rappresentanti di Fratelli d’Italia. Il presidio ferentinate, dopo l’inaugurazione, è rimasto inutilizzato al pieno delle capacità. Ha fatto tappa a Ferentino, il giro delle strutture ospedaliere e sanitarie in grado di snellire i processi di affluenza dei malati Covid nel frusinate. Fautori dell’iniziativa, il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Daniele Maura e Claudia Angelisanti, Presidente di Gioventù Nazionale a Ferentino.

Il loro intervento presso la “Casa della Salute” di Ferentino (ex ospedale civico) ha fatto registrare parecchie critiche. I rappresentanti di Fratelli d’Italia in visita presso la struttura, da diversi anni presente sul territorio, hanno riscontrato una deficitaria operatività oltreché la mancanza di risultati nonostante l’ente gestore abbia rimodulato di volta in volta l’offerta di servizi di cura e di assistenza ai cittadini ferentinesi. L’iniziativa rientra nel progetto finalizzato alla costatazione delle condizioni di diversi ex ospedali della Provincia di Frosinone.

Strutture ancora funzionanti, che possano essere immediatamente utilizzabili al fine di snellire i centri di Frosinone e Cassino, visto il crescente aumento dei pazienti Covid.I due esponenti di Fratelli d’Italia, girando per i corridoi della struttura, sono rimasti colpiti dall’assenza del personale sanitario e dalle condizioni in cui versa l’ex nosocomio, chiedendosi se dopo la data dell’inaugurazione il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, abbia avuto modo di tornare nella struttura e di constatare se sul territorio, oltre al presidio ferentinate, vi siano altri centri in grado, in un periodo di emergenza come questo, di essere riconvertiti, anziché rappresentare meramente esempi del disuso e dello spreco di risorse pubbliche.