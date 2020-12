di Fabio Paris

Si accendono i toni, a Ferentino, durante l’ultima assise comunale.”Urge più chiarezza sulla struttura che ospiterà i medici di base per la somministrazione dei tamponi”. Tuona così, dal proprio scranno, il consigliere Franco Collalti. L’avvocato, nel consiglio comunale del mese scorso, aveva chiesto di utilizzare la Casa della Salute a tale scopo, ricevendo assicurazioni circa la messa a disposizione di un’altra struttura (si era parlato del piano terra dell’ex mattatoio comunale, ndr). “Ad oggi, non vi è ancora una risposta della ASL in merito all’impiego o meno delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione comunale”. Questa la replica del sindaco Pompeo che, durante l’assise, interviene per sottolineare come, la competenza del Comune, si esaurisca nella concessione di uno spazio pubblico.Risposta che non sembra soddisfare il capogruppo di Fratelli d’Italia il quale, rincarando la dose, annuncia ai propri colleghi di voler procedere a contattare la ASL di Frosinone in merito e per conto del proprio partito.