di Fabio Paris

“Dilaga il Covid a Ferentino – Urgono misure stringenti, rischio zona rossa molto alto”. È questa la sintesi proposta dai rappresentanti Lega Salvini Premier di Ferentino. Secondo il consigliere comunale Maurizio Berretta, capogruppo in consiglio comunale, e Patrizio Coppotelli, segretario politico del coordinamento cittadino, “la città di Ferentino necessità di un piano immediato per contrastare la diffusione del covid19, rilevato, ad oggi, l’esponenziale aumento dei cittadini positivi e deceduti”.I due esponenti politici esortano l’amministrazione gigliata ad intraprendere le opportune azioni a contrasto della diffusione del virus. Secondo quanto esposto nel comunicato ufficiale diramato dai due rappresentanti della Lega Salvini, infatti, risulta “evidente il perdurare dell’inerzia dell’amministrazione comunale in termini di monitoraggio, di controllo e di attuazione di specifiche misure di contrasto al covid 19. Si ricorda che dopo il sollecito accolto temporaneamente riguardo la comunicazione dei dati relativi ai cittadini positivi, il Sindaco non ha successivamente più comunicato alcun dato in merito. Il Sindaco stesso ha il potere delle ordinanze sindacali, specie in materia di salute pubblica.Purtroppo se gli organi di governo superiori sono inermi, è necessario che intervenga tempestivamente lui stesso, gli appelli social lasciano il tempo che trova, ci servono fatti concreti, non chiacchiere. Una decisione immediata e fattiva deve essere presa per la tutela della salute di tutti i cittadini”. Pertanto, a nome della Lega di Ferentino, il consigliere Berretta e l’avvocato Coppotelli, concludono chiedendo al Sindaco “la comunicazione pubblica e costante del numero dei cittadini positivi e l’adozione di immediate e fattive misure restrittive, e di controllo, per evitare e contrastare ulteriormente l’attuale fenomeno dei contagi tra i cittadini di Ferentino”.