di Fabio Paris

Si è conclusa, ieri, la consegna dei giochi e dei dolciumi alle famiglie ferentinati indigenti. A promuovere l’iniziativa, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, il movimento under del partito politico guidato da Giorgia Meloni, presenti sul territorio ferentinate. Il presidente del movimento giovanile Claudia Angelisanti commenta così l’incontro.

“Un momento molto singolare. Constatare la felicità dei bimbi ci ha fatto dimenticare per qualche ora l’esistenza di questo maledetto virus e di numerose problematiche presenti a livello locale e Nazionale; problematiche che ci impegnamo a risolvere con i mezzi a nostra disposizione. L’iniziativa Natale Solidale, nonostante sia stata portata avanti da un movimento giovanile di opposizione, ha riscosso notevole successo. Ciò ci esorta, da umili cittadini, a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati con generosità ed operosità per arrecare sollievo e portare serenità attraverso una semplice donazione alle famiglie meno abbienti, nel periodo delle festività natalizie. Queste iniziative dimostrano quanto il senso di comunità e solidarietà siano alla base di una società fondata sul rispetto e sulla collaborazione tra i cittadini, perché, come detto in precedenza e ribadito numerose volte, la nostra politica è fatta dalla gente e per la gente”.