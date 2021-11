di Fabio Paris

La casa della salute di Ferentino torna a far parlare di sé. L’ultimo episodio ha riguardato il tentativo di furto sventato dai sanitari locali. I danneggiamenti hanno interessato i distributori automatici posti al piano terra. I malviventi, armati di frullino elettrico, hanno tentato inutilmente di scassinare i dispositivi elettronici per sottrarre il contante. Il rumore degli attrezzi ha però destato l’attenzione del personale notturno, mettendo in fuga i delinquenti. L’edificio, già al centro di numerose polemiche per la mai chiara destinazione, torna quindi ad essere oggetto di denuncia per la mancanza di sorveglianza.

I rappresentanti di Gioventù Nazionale e Lega giovani Claudia Angelisanti e Valerio Fontecchia, già promotori di alcune inchieste circa l’ex nosocomio comunale, hanno dichiarato a tal proposito: “Continuiamo a chiedere all’amministrazione comunale, di adoperarsi effettivamente senza nascondersi dietro altri organi e di riflettere realmente su delle soluzioni tangibili e permanenti per la sicurezza , non solo dell’ex nosocomio ma di tutta la città dal centro alle periferie per dirla con le parole degli amministratori locali. Auspicando che quest’ultimo non resti semplice slogan ma si tramuti in effettiva presenza sul territorio, perché Ferentino lo ricordiamo è la città di tutti e non di pochi eletti. Se tale atteggiamento di stasi e negligenza dovesse perdurare, siamo pronti a far sentire la nostra voce, anche fuori dal perimetro cittadino”.