Ferentino, commemorazione Martiri delle Foibe in piazza Matteotti

Si è svolta in piazza Matteotti la commemorazione del Giorno del Ricordo promossa da Fratelli d’Italia, Lega e Destra Sociale di Ferentino.

“Ricordare i Martiri delle Foibe è un dovere di ogni italiano. Ancora oggi il 10 Febbraio viene considerata una “ricorrenza di destra”, va invece colto il messaggio che tale commemorazione rievoca: l’importanza di avere degli ideali e di perseguirli fino in fondo – hanno affermato gli organizzatori – Dinanzi al silenzio e al continuo negazionismo su determinate tematiche non possiamo far altro che unirci e ricordare una pagina per troppo tempo strappata dai libri e dai ricordi di tutti noi”. In onore delle vittime e nel ricordo degli esuli è stata deposta una corona di alloro e successivamente i partecipanti hanno osservato un momento di raccoglimento.