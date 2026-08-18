Ferentino, cinema sotto le stelle ecco tutto il programma

Torna a Ferentino uno degli appuntamenti ormai tradizionali dell’estate cittadina: “Visioni d’Estate”, la rassegna cinematografica all’aperto che trasforma Piazza Mazzini in una sala sotto le stelle, offrendo cinque serate consecutive dedicate al grande cinema. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferentino in collaborazione con la Pro Loco di Ferentino, si svolgerà dal 18 al 22 agosto, proponendo un cartellone pensato per intercettare pubblici differenti: dal cinema biografico alle commedie, dall’animazione per famiglie alle più recenti produzioni italiane.Ad aprire la rassegna, martedì 18 agosto, sarà Michael, il film dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Mercoledì 19 agosto sarà invece la volta de Il diavolo veste Prada 2, seguito giovedì 20 agosto da Toy Story 5, appuntamento rivolto in particolare ai bambini e alle famiglie.Il programma proseguirà venerdì 21 agosto con Un bel giorno, film diretto da Fabio De Luigi, per concludersi sabato 22 agosto con Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano.Cinque titoli e cinque serate che riportano il cinema nel cuore del centro storico, recuperando quella dimensione collettiva che ha sempre caratterizzato le proiezioni estive all’aperto. Piazza Mazzini torna così a essere non soltanto il luogo fisico della rassegna, ma uno spazio di incontro e socialità, nel quale la proposta culturale si integra con la fruizione degli spazi urbani nelle serate d’agosto.“Visioni d’Estate” conferma infatti una formula semplice ma particolarmente apprezzata: utilizzare il cinema come occasione per vivere la città, favorendo la presenza delle famiglie e dei cittadini nel centro urbano e offrendo un appuntamento culturale accessibile e capace di coinvolgere generazioni diverse.La scelta di alternare generi e linguaggi differenti risponde proprio a questa impostazione: grandi produzioni internazionali, cinema italiano e animazione compongono un programma trasversale che accompagnerà Ferentino per cinque giorni consecutivi.Dal 18 al 22 agosto, dunque, l’appuntamento è in Piazza Mazzini, dove il grande schermo tornerà ad accendersi per una nuova edizione di “Visioni d’Estate”, rinnovando una consuetudine che unisce cinema, socialità e vita del centro cittadino.

Redazione Digital