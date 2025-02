Ferentino, chiusura Casilina ecco il percorso alternativo

“Nella mattinata odierna presso la sede comunale, si è tenuta una riunione, convocata dal sindaco, volta ad approfondire gli aspetti pratico-operativi correlati all’incidenza sulla viabilità cittadina della chiusura temporanea dalla Casilina al km 72+116 di Ferentino, interessato dall’allestimento del cantiere in vista dei necessari lavori per il consolidamento del ponte al km 72+116. Nel corso dell’incontro – a cui hanno preso parte l’ing Aurelj Antonio (RUP) ed il Direttore Operativo Ing. Mirko Fagioli per l’ANAS, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale di Ferentino, il comandante della Stazione dei carabinieri di Ferentino – sono stati oggetto di valutazione, tra l’altro, i percorsi alternativi, la percorribilità dei veicoli del trasporto pubblico locale, nonché le misure finalizzate a favorire e non intralciare il transito dei mezzi di soccorso. Il sindaco ha evidenziato le criticità e sollecitato la riduzione dei tempi di chiusura ottenendo una notevole apertura in tal senso dall’ANAS, che si è mostrata aperta a confronti e riduzioni di criticità in favore della città, ben consapevole dei disagi connessi. Nel corso della riunione è stata calendarizzato l’avvio dei lavori compensativi relativi al rifacimento e pavimentazione dei tratti concordati, lavori che saranno prodromici all’avvio successivo della cantierizzazione del tratto da chiudere per il quale l’amministrazione sarà debitamente e costantemente informata ed aggiornata. All’esito della riunione, il Sindaco ha fatto proprie le preoccupazioni della propria città e dei commercianti individuando, in accordo con l’ANAS, possibili soluzioni che saranno condivise per la riduzione dei disagi garantendo un costante monitoraggio della viabilità in concomitanza con la chiusura del ponte. Il sindaco ha sensibilizzato l’ANAS, affinché i tempi necessari siano ridotti al minimo, e le forze di polizia Provinciali, per il controllo e monitoraggio della viabilità alternativa ed ordinaria e dei disagi connessi, in ausilio alla Polizia Locale attesa l’esiguità organica e l’importanza del traffico previsto. La riunione si è conclusa con l’aggiornamento del tavolo tecnico al termine dei lavori compensativi, quando si deciderà per la data della chiusura per la quale la cittadinanza sarà adeguatamente informata nei tempi giusti”. Lo comunica l’amministrazione di Ferentino.

Redazione Digital