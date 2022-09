Ferentino, centrodestra unito alle elezioni tour al mercato comunale

“Il centrodestra si presenta coeso alle elezioni politiche con un progetto serio , credibile e coerente insieme agli alleati – ha affermato il presidente di Gioventù Nazionale, Claudia Angelisanti – La coalizione di centrodestra riparte anche a Ferentino, attraverso un incontro svoltosi lo scorso sabato con il candidato al Collegio Uninominale Lazio 2 Frosinone- Sora della Camera dei Deputati, Massimo Ruspandini. Un evento che ha visto riunirsi tutti e tre i partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia insieme a diversi simpatizzanti della fazioni politiche. Nell’incontro di qualche giorno fa il senatore Ruspandini ha scelto di recarsi presso il mercato rionale di Ferentino poiché per il suo modo di intendere la politica, come spesso riportato dalle sue pagine social, è “per la nostra gente”. E come non ripartire dalla gente, dai momenti di socialità e di confronto con i cittadini delle varie città della Provincia. Un primo evento elettorale di coalizione che disegna un importante segnale “per guardare avanti e mai indietro”.

Redazione Ferentino