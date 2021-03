di Fabio Paris

8 Marzo 2021, la Festa della donna. Un giorno scelto appositamente per ricordare l’importanza del ruolo femminile nella società ed in tutti i diversi settori. Eterogenee, risultano infatti le iniziative messe in campo, molte, vista anche la situazione contingente, riservate alle piattaforme online. Tra queste, spiccano quella di Gioventù Nazionale Ferentino, movimento rappresentato dal Presidente Angelisanti e di Gioventù Nazionale Cassino, a sua volta rappresentato dal Vicepresidente Chiara Trotta.

Le due giovani, infatti, vista la situazione sanitaria, hanno deciso di lanciare un videomessaggio trattando temi attuali e sottolineando l’importante ruolo della donna nella società, specialmente in questo periodo segnato dal Covid-19. Il circolo di GN Ferentino inoltre fa sapere di aver protocollato alcune richieste al primo cittadino Antonio Pompeo, tra queste l’installazione di nuovi parcheggi rosa e un potenziamento dei centri anti-violenza sul territorio gigliato come spiega la Angelisanti – “Un’8 Marzo singolare come la situazione che stiamo vivendo da quasi due anni. Come Presidente di Gioventù Nazionale Ferentino, ho deciso pertanto di scendere nuovamente in campo congiuntamente ai ragazzi del circolo cittadino con azioni concrete e proposte fattibili, visto che, oltre l’aumentare dei casi da Covid-19 altrettanto alti risultano i dati di violenza domestica e non, nei confronti delle donne, specialmente delle più giovani, spesso mie coetanee. Personalmente non ho mai guardato con ammirazione le manifestazioni e le disertiche dediche nei confronti delle donne solo in determinate giornate, ma ho deciso di collaborare con Chiara Trotta, vicepresidente di GN Cassino, per ricordare il valore e la forza che contraddistinguono le donne. Quest’ultime infatti devono essere festeggiate quotidianamente e aiutate nel momento del bisogno, con azioni concrete e tangibili”. “Ci piace immaginare – concludono congiuntamente le due esponenti dei giovani di Fratelli d’Italia – un futuro dove ragazze coraggiose e intraprendenti come noi, future donne del domani, possano portare avanti fieramente le proprie battaglie e i propri ideali, sempre libere e indipendenti da terzi e da sistemi ancora troppo maschilisti con proposte ed iniziative produttive per il bene della comunità”.