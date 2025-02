Ferentino, Carnevale in città carri e maschere ecco tutti gli eventi

“Il Comune di Ferentino è lieto di annunciare l’organizzazione del tanto atteso “Carnevale di Ferentino”, che si terrà nel cuore del nostro centro storico nelle giornate di domenica 2 marzo e martedì 4 marzo. Un evento che celebra la nostra tradizione e il vivace spirito della comunità, con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno residenti e famiglie in un’esperienza unica di allegria e creatività. Domenica 2 marzo la festa prende il via con la sfilata dei carri allegorici delle diverse associazioni cittadine a partire dalle 14:30, ringraziamo di cuore per il loro impegno: l’Associazione L’Arione, l’ASD Country Valley, il Gruppo Giovani della Parrocchia di San Rocco e il Castello delle Vigne. Il percorso si snoderà da località Vascello fino a Piazza Matteotti, dove i carri sfileranno accompagnati da esibizioni di numerosi artisti di strada, curati dai gruppi “123 Stella” di Filippo Serra e il gruppo di Davide Reppi, in arte Skarabokkio. Non mancheranno laboratori per i più piccoli, spettacoli di sparacoriandoli e tante altre sorprese. Martedì 4 marzo: la festa entra nel vivo con la tradizionale sfilata di carnevale, che prenderà il via alle 14:30 da Collepero, per arrivare in Piazza Matteotti, dove si esibiranno i gruppi delle scuole della Città. I ragazzi e le ragazze dei 1° e 2° Comprensivo saranno protagonisti di una grande rappresentazione con scenografie create dalle stesse scuole, che arricchiranno il nostro centro storico. Le più belle scenografie saranno premiate proprio in Piazza Matteotti al termine della sfilata. A questa manifestazione parteciperanno anche i carri allegorici, con la partecipazione speciale dell’Associazione Il Girasole, per un Carnevale ancora più ricco di colori, fantasia e allegria. “Siamo entusiasti di poter presentare il Carnevale di Ferentino – afferma il sindaco Piergianni Fiorletta – un evento che, come ogni anno, porta gioia, creatività e unione nel nostro centro storico. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma: gli assessori, i consiglieri delegati e i collaboratori, che hanno lavorato per mettere in piedi una manifestazione di così grande valore, e tutte le associazioni della città che con passione e impegno stanno realizzando i magnifici carri allegorici. Un particolare riconoscimento va anche alle scuole, che stanno partecipando attivamente alla creazione delle scenografie e dei costumi, coinvolgendo i nostri giovani in un progetto che non solo celebra il Carnevale, ma anche il senso di comunità e di appartenenza”. Un evento imperdibile che vuole essere una vera e propria festa per tutti, un’occasione per riscoprire la bellezza e la vitalità del nostro territorio e per vivere insieme un momento di spensieratezza e divertimento, che unisce tutte le generazioni in un abbraccio di tradizione e modernità. Vi invitiamo quindi a non mancare a questa grande celebrazione della cultura e delle tradizioni di Ferentino, un Carnevale che promette di essere ancora più speciale grazie alla partecipazione e all’entusiasmo di tutti”.

Redazione Ferentino