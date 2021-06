È partita questa mattina l’iniziativa ‘Ferentino Cardioprotetta’, il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione del sindaco Antonio Pompeo che prevede la formazione di operatori per la rianimazione cardio-polmonare con il defibrillatore e le manovre di disostruzione pediatrica.

Si inizia dalle scuole: oggi nel plesso ‘Giovanni Paolo II’ dell’Istituto Comprensivo 2 di Ferentino, alla presenza del primo cittadino è, si tenuto il primo corso di formazione ad opera della degli operatori scolastici cooperativa sociale TrasCoop, con gli istruttori Blsd e Pblsd, Andrea Del Monte, Diego Tanganelli, Daniele Sistopaolo e Cesare Masi.

Il corso verte sulle manovre da compiere in caso di arresto cardiaco e quelle di disostruzione in caso di soffocamento a causa dell’ostruzione delle vie aeree e si terrà in tutti gli istituti di Ferentino, coinvolgendo oltre agli operatori scolastici anche gli agenti della Polizia Locale e alcuni dipendenti del Comune. Al termine del corso, che è gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sarà rilasciato l’attestato di ‘Esecutore Blsd’ e si procederà con l’inserimento nel registro regionale dell’Ares 118.

Il Comune, inoltre, doterà a breve termine spazi pubblici e scuole di appositi defibrillatori, il primo dei quali sarà donato da familiari, colleghi ed amici di un concittadino che è venuto a mancare qualche mese fa.

“Un progetto importante per la sicurezza dei nostri cittadini e, soprattutto, dei nostri studenti – ha sottolineato il sindaco Antonio Pompeo – che mira non soltanto a formare operatori capaci di intervenire tempestivamente in situazioni di pericolo ma anche a rendere la nostra comunità più responsabile e i nostri istituti scolastici ancora più sicuri. A questo progetto, inoltre, sarà legata un’importante iniziativa grazie alla generosità e alla sensibilità di un gruppo di persone che vuole ricordare così la memoria di un concittadino recentemente scomparso”.

Redazione Ferentino