Ferentino, candidato alle primarie ecco il programma di Claudio Pizzotti

Perché ha deciso di candidarsi?

“Ho 39 anni e sono un avvocato. Ho deciso di candidarmi alle primarie della coalizione Ferentino 2030 perché credo che la mia esperienza professionale e politica possa essere utile per portare un cambiamento positivo nella nostra città”.

Che cos’è la coalizione Ferentino 2030?

“Un raggruppamento di movimenti civici; un esempio di collaborazione attiva tra gruppi di cittadini che non per forza di cose provengano dalla stessa estrazione politica. Ferentino 2030 è anche il grande incubatore di idee che io, assieme al mio gruppo, Nuova Ferentino, voglio contribuire a realizzare”.

Da chi provengono queste idee?

“Da voi, da noi tutti, cittadini di Ferentino. Abbiamo messo insieme i migliori suggerimenti arrivati dagli stessi abitanti di questa città, per provare a renderla, nel miglior modo possibile, un posto a noi ideale dove vivere. Sviluppo dei servizi territoriali, maggiori competenze valorizzate nella gestione della cosa pubblica, più rispetto per ambiente e verde, valorizzazione della cultura e dello sport, sono solo alcuni dei temi a noi più cari. Stiamo allestendo la squadra migliore per poter esaudire tutte le richieste di miglioramento giunte al tavolo di lavoro direttamente dai cittadini”.

Perché le primarie?

“Le primarie sono un primo momento di grande confronto e democraticità. Si sceglie una guida. Il vostro voto, domenica 19 marzo, stabilirà chi dovrà condurre la coalizione Ferentino 2030 verso l’amministrazione dei prossimi 5 anni del nostro comune. Una guida giovane oppure una con una più lunga storia politica. La mia candidatura. La mia candidatura segue la mia storia. Una storia fatta di impegni presi con il mio elettorato, al quale mai ho pensato di far mancare il mio appoggio né tantomeno di non ricambiare il sostegno. È per questo che domenica, 19 marzo, torno a chiedere a Voi tutti di barrare il mio nome, Claudio Pizzotti, sulla scheda elettorale delle primarie di coalizione Ferentino 2030. Qualora dovessi guidare la coalizione Ferentino 2030, mi assicurerò che le tappe del programma stilato sulla base delle Vostre proposte vengano, una ad una, rispettate. Nel caso in cui sia qualcun altro ad essere scelto, darò il mio contributo fino all’ultimo affinché questo comunque avvenga. In questo posso sintetizzare la mia proposta politica, un impegno costante e determinato, a prescindere dalla posizione ricoperta. La mia esperienza politica è iniziata nel 2012 presso la segreteria del sindaco di Frosinone dove, in tre anni, ho avuto modo di apprendere il funzionamento dell’amministrazione pubblica e di acquisire competenze utili per la gestione degli uffici e del territorio. Nel 2017 mi sono candidato nella lista Cristofari Sindaco, ottenendo 181 preferenze, tuttavia non sufficienti per essere eletto consigliere. Questa esperienza mi ha permesso di capire meglio le esigenze dei cittadini e di mettere in pratica le mie idee per migliorare la vita della comunità. Nel 2018 ho deciso di candidarmi nella mia Città, Ferentino, dove ho ottenuto 439 preferenze e sono stato nominato Presidente del Consiglio comunale nell’ultima consiliatura. In questa posizione, ho lavorato per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, promuovendo progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della nostra città. Sono convinto che Ferentino abbia un grande potenziale e che possa diventare un centro all’avanguardia, con una qualità della vita elevata e un’economia prospera. Sono pronto ad impegnarmi per realizzare questo obiettivo, coinvolgendo attivamente i cittadini nella costruzione del futuro della nostra comunità. La lista civica Nuova Ferentino. Per questo motivo il 1° luglio 2022 è stata costituita Nuova Ferentino, gruppo politico entrato di diritto nella scorsa consiliatura. Un gruppo, ma anche un patto tra persone che, come me, amano il nostro territorio e vogliono spendere la propria professionalità e le proprie competenze per il progresso comune. Un progresso che non può non partire dalla storia e dagli elementi culturali della nostra città millenaria ma anche dalle esigenze attuali della nostra società. Un ruolo decisivo verrà svolto dalle periferie. Costituenti la gran parte del nostro territorio, hanno in sé risorse umane e ambientali di rara valenza. Bisogna contribuire al loro sviluppo ma anche alla loro salvaguardia. Per questo nasce anche la lista civica Nuova Ferentino, per competere alle prossime elezioni amministrative con l’obiettivo di portare un cambiamento positivo nella città di Ferentino. La nostra lista è composta da un gruppo di cittadini attivi e motivati, provenienti da diverse esperienze e background, che condividono la stessa passione per la propria comunità. La nostra lista civica si distingue per la sua visione innovativa e propositiva, che si basa su un approccio partecipativo e inclusivo. Vogliamo coinvolgere attivamente i cittadini di Ferentino nella costruzione del futuro della nostra città, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni concrete e realizzabili. Per questo Nuova Ferentino ha trovato anche il sostegno dei movimenti politici Cambiare e Periferie InCentro che si riconoscono negli stessi valori ed obiettivi. Il programma elettorale condiviso è incentrato su temi come la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica, penso alla creazione di comunità energetiche, l’incentivazione alla differenziazione dei rifiuti mediante l’applicazione di una tariffa puntuale; la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico, penso alla promozione del patrimonio storico con l’utilizzo delle nuove tecnologie; penso alla realizzazione di percorsi ciclopedonali collegati da una rete di stazioni di ricarica per bici elettriche nei punti strategici della Città (Stazione Fs – Centro Storico – Parco delle Molazzete – Parco Fontana Olente – Borgo di Porciano – Lago di Canterno). Per non parlare dell’istruzione e la formazione professionale, la sicurezza e la coesione sociale. Crediamo che questi siano i pilastri su cui costruire una città moderna, vivibile e attrattiva per i suoi abitanti e per i visitatori. Con circa 40 miliardi di euro di investimenti da attuare, la responsabilità su decine di misure trasversali a 4 missioni e 9 componenti, migliaia di Amministrazioni coinvolte, il sistema dei Comuni è protagonista della sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una sfida che Ferentino non può perdere. Abbiamo bisogno di nuove professionalità in grado di veicolare e gestire l’iter di approvazione dei progetti e della messa in opera delle gare dedicate al Pnrr. All’interno della lista civica Nuova Ferentino c’è già una squadra di persone competenti e preparate, che hanno maturato esperienze professionali e politiche in diversi ambiti. Siamo convinti che la diversità delle nostre competenze e delle nostre esperienze sia una risorsa fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono e per proporre soluzioni innovative e efficaci. Siamo pronti a metterci in gioco per Ferentino, per costruire un futuro migliore per tutti i nostri concittadini. Siamo convinti che la nostra lista civica Nuova Ferentino sia la scelta giusta per chi cerca una proposta politica fresca, innovativa e partecipativa. Spero di poter contare sul vostro sostegno e sulla vostra fiducia per portare avanti questo progetto di cambiamento”.

