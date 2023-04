Ferentino, candidato al consiglio comunale ecco la scelta di Antonio Pompeo

Antonio Pompeo, già sindaco di Ferentino, si candida al consiglio comunale a sostegno della corsa di Alfonso Musa alle Elezioni 2023. «Voglio ringraziarlo dal profondo del cuore – ha affermato il candidato sindaco Musa -. Ha deciso di scendere in campo in prima persona a sostegno della mia candidatura a Sindaco di Ferentino. Si candiderà al consiglio comunale alla guida della sua lista civica. Lo fa per Ferentino, per la nostra squadra, per il sottoscritto. Lo facciamo perché amiamo questa città». L’ex primo cittadino sarà alla guida della lista civica “Antonio Pompeo per Ferentino”. «Non era nei miei programmi – ha aggiunto Antonio Pompeo – un impegno diretto in questa campagna elettorale dopo vent’anni di esperienza amministrativa, impegnativa ma entusiasmante, prima da assessore e poi da sindaco. Non era di certo perché volessi disimpegnarmi nei confronti della città di Ferentino, anche perché il mio contributo non lo avrei comunque fatto mancare. Semplicemente, però, ho sempre vissuto la politica non come una questione di vita o morte bensì come un servizio alla comunità. Al termine del mio mandato, in ogni caso, ritenevo giusto che si aprisse una nuova fase: con nuove energie e nuovi protagonisti. Ma in questi giorni sono tanti cittadini che, riconoscendo il lavoro messo in campo in questi anni, mi chiedono con grande affetto e stima di continuare ad impegnarmi. C’è poi tutta una squadra che è stata sempre al mio fianco e che mi ha sostenuto nelle tante competizioni elettorali. A questa squadra non posso dire di no. È per questo che ho deciso di mettermi a disposizione di un progetto serio e ambizioso con il nostro candidato sindaco Alfonso Musa. Sono sicuro che sarà una bella storia, ma soprattutto un altro atto di amore per la mia città».

Redazione Ferentino