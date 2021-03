di Fabio Paris

Una polizza fideiussoria “poco attendibile” ed un tratto viario che rischia di deturpare, in particolare, la zona Tofe. Queste, le controindicazioni sollevate dai consiglieri Berretta e Collalti durante la seduta odierna. Le obiezioni sollevate dai due rappresentanti durante l’assise comunale riguardano il rinnovo della concessione all’estrazione in località Sigillo da parte della ditta Saxa Gres spa. Il rischio di riproporre una situazione critica, come già accaduto con il cimitero di Ferentino, è rilevante, secondo il capogruppo di Fdi Franco Collalti.

La compagnia emittente la polizza fideiussoria non darebbe le opportune rassicurazioni in termini di reputazione secondo i consiglieri di minoranza. A queste criticità di natura finanziaria vanno aggiunte quelle relative al deterioramento del tratto viario che interesserebbe prevalentemente la zona di Le Tofe. In tal senso si è espresso il capogruppo di Lega per Salvini, Maurizio Berretta, proponendo un percorso alternativo che insista su di un tratto ad ora semi deserto ma collegato direttamente con la zona industriale. Impedendo così, ai camion pesanti, di deteriorare e di creare empasse sulla viabilità delle zone residenziali.

I due interventi, sintetizzati in una proposta di rinvio del punto ad una seduta successiva, non hanno trovato però l’assenso della maggioranza del consiglio ferentinate. Ai due rappresentanti arriva però la chiosa del sindaco Pompeo che, se da una parte certifica l’effettiva esecutività della deliberazione, dall’altra da atto che le medesime perplessità espresse dai consiglieri sono state oggetto di attenta valutazione da parte dell’amministrazione, assicurando un’attenta supervisione dell’ente nonché invitando i singoli consiglieri ad un tentativo di collaborazione con il concessionario onde ricercare nuove modalità, migliorative, di esecuzione della concessione.