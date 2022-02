Ferentino, Banca dei Capelli a sostegno delle pazienti oncologiche

di Fabio Paris

Oggi 4 Febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, a ricordare questa data così importante è anche Claudia Angelisanti promotrice nel territorio di Ferentino del progetto benefico Banca dei Capelli, coordinato dall’associazione no-profit Iniziativa Donne Sora, che vede protagonisti diversi saloni della città che hanno aderito fin da subito al progetto.

“In una società, già fortemente sconvolta dalla recente crisi socio sanitaria, ci sono piccoli gesti che fanno la differenza nella vita di chi costantemente lotta contro il “male del secolo”, che possono essere identificati nelle numerose donatrici/donatori che hanno aderito in quasi due anni al progetto benefico “Banca dei Capelli”, il cui fine è quello di consegnare gratuitamente parrucche ai pazienti oncologici. I capelli sono un tratto molto importante per le donne, pensare che con un piccolo contributo queste donne possono affrontare il doloroso trattamento chemioterapico, senza vedere lesa la loro femminilità. Ringraziando, oltre ai numerosi donatori, i vari saloni di parrucchieri del territorio di Ferentino che hanno subito sposato un’iniziativa così importante tra questi: Wes I Parrucchieri, Beauty Art, Stefano Cavallo, Langella, congiuntamente al Comune di Ferentino che ha risposto senza esitare alla richiesta di patrocinare il progetto. In ultimo vorrei inviare gli auguri di pronta guarigione a tutte/i coloro che lottano contro questo male così infimo”.