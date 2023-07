Ferentino, bagno di folla alla Rotonda di vascello ecco l’evento dell’estate

di Fabio Paris

Grande partecipazione per l’evento clou di questo luglio a Ferentino. La meravigliosa location della “Rotonda di vascello” apre le porte al pubblico dei più giovani per una serata che rimarrà negli annali. Il primo cittadino Piergianni Fiorletta, dimostra ancora una volta di saper amalgamare alla perfezione le generazioni. Una sinergia capace di andare oltre le criticità, creando valore. La ricetta perfetta, così come per la squadra amministrativa di giovani e più esperti amministratori, viene riproposta per gli eventi e lo spettacolo. Ferentino apre le porte ai più giovani, alla loro musica ed ai loro idoli. Gemitaiz, dj Gengis, Sine, Whtrsh e lo special guest Noyz Narcos, sono stati i protagonisti dell’evento che ha portato ieri sera al pienone in zona “Rotonda di vascello”. “La sinergia, ricercata e trovata, tra pubblico e privato è stata per noi fin dall’inizio l’obiettivo da perseguire. Un risultato che rende merito sia all’amministrazione, cui il mio plauso va in particolare a coloro i quali sono stati protagonisti dell’ottima organizzazione, che allo sponsor, Pix, che ha contribuito al buon esito dell’evento. Un viatico perseguibile e da ripercorrere anche in futuro. Un invito anzi, alla collaborazione delle attività commerciali, per la promozione congiunta del nostro territorio e della nostra città. Un percorso comune in grado di generare ottimi frutti e che, mi auguro, possa essere valutato ancora già nei prossimi appuntamenti. La creazione di valore sul territorio parte anche dal lavoro congiunto in queste attività. Un ringraziamento alla Pro Loco ed ai rappresentanti dell’ordine pubblico, Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione civile e Croce Rossa, che hanno vigilato e contribuito alla buona riuscita dell’evento”. Così Piergianni Fiorletta, sindaco di Ferentino.