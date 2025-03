Ferentino, bagno di folla al torneo di calcio balilla

In località Cartiera si è svolta una giornata all’insegna dello sport tradizionale e della socialità, grazie a un torneo di calcio balilla che ha visto protagonisti giovani e meno giovani provenienti da tutte le contrade limitrofe. L’evento, che ha ricreato l’atmosfera delle domeniche di altri tempi, ha rappresentato un’importante occasione per riscoprire un gioco che, oltre a divertire, ha una forte valenza aggregativa. Le postazioni di calcio balilla e i locali sono stati messi a disposizione dal Bar Cocco, che ha contribuito alla riuscita dell’evento. La manifestazione ha attirato un pubblico variegato, unendo generazioni diverse in una competizione amichevole ma appassionante. Le sfide tra le coppie di giocatori hanno regalato momenti di grande spettacolo, tra colpi di classe e giocate spettacolari, il tutto condito da un sano spirito di competizione. Al di là del torneo, ciò che ha reso speciale la giornata è stata la voglia di stare insieme, di condividere un momento di divertimento genuino e di recuperare il senso della comunità attraverso il gioco. L’iniziativa si è rivelata un successo non solo per la partecipazione numerosa, ma anche per il messaggio che ha voluto trasmettere: il calcio balilla non è solo un passatempo, ma un vero e proprio strumento di socializzazione che merita di essere valorizzato e tramandato alle nuove generazioni. In un’epoca dominata dalla tecnologia e dai social media, eventi come questo dimostrano quanto sia ancora fondamentale il contatto umano e il piacere di condividere esperienze reali. I giovani promotori hanno già annunciato l’intenzione di rendere il torneo un appuntamento fisso, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone e di mantenere viva una tradizione che rappresenta un patrimonio culturale e sociale di grande valore. Ferentino, con la sua Domenica di Sport Tradizionale Sociale, ha dato un segnale forte: lo sport può essere un ponte tra passato e futuro, unendo le persone nel nome del divertimento e dell’amicizia.

Redazione Ferentino