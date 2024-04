Ferentino, arriva Tajani cittadinanza onoraria al ministro degli esteri

“Circa due mesi fa, con Marco Riggi e Aldo Palombo, abbiamo scritto una lettera formale di invito all’ on. Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione dei festeggiamenti di Sant’Ambrogio 2024 – ha affermato Alessandro Zera – Siamo onorati che il nostro concittadino abbia accettato ufficialmente e per questa occasione gli sarà conferita la cittadinanza onoraria. Nella sua Ferentino, nella nostra Ferentino. Lasciateci esprimere orgoglio e soddisfazione per la statura politica internazionale che ha saputo costruire in trent’anni di attività: grazie alla coerenza, alla determinazione, a quella capacità di mediare che rappresenta un valore aggiunto per chi fa politica al servizio della gente. Ma è importante sottolineare anche la pacatezza dei toni, merce rara in un periodo in cui si fa a gara a chi urla di più senza saper dire niente”.

Redazione Ferentino