Ferentino, apre il campo sportivo pista d’atletica per tutti i cittadini

“Il campo sportivo di Ferentino riapre le porte ai cittadini per la pratica sportiva. Podisti, runners e amanti del fitness potranno finalmente tornare ad usufruire della pista attorno allo stadio comunale grazie all’attività prestata dall’Associazione A.S.D. Runners Team Ferentino. L’ente di promozione sportiva, in forza dell’accordo con la S.S.D. Ferentino Calcio ARL, attualmente gestore dell’impianto, garantirà al pubblico, a partire da oggi 1 agosto, l’accesso all’impianto sportivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10. “L’impegno da parte del mondo dell’associazionismo nella promozione dell’attività sportiva è lodevole e merita fiducia da parte dell’amministrazione. Il mio auspicio è che tale impegno possa tradursi in una valorizzazione del bene pubblico”. Il commento del consigliere delegato allo sport, Giuseppe Virgili. Soddisfazione particolare per il presidente dell’associazione, Diego Papoccia. “Una grande opportunità per tornare a valorizzare lo sport a Ferentino godendo delle infrastrutture cittadine, ricordando che lo sport non ha età. Voglio riportare a tal proposito la testimonianza di un nostro iscritto che ha dichiarato di iniziare l’attività di runner a 70 anni, traendone indiscusso beneficio sia a livello fisico che mentale”. Un grande impegno a tutela del benessere dei cittadini che comprende anche le opportune azioni a sostegno di una campagna di promozione della pratica sportiva, come le coperture assicurative. Per informazioni contattare il numero 3479504372″.

Redazione Ferentino