Ferentino, apertura nuovo B&B ecco l’inaugurazione

“Ferentino si apre al turismo lento. Un nuovo B&B per vivere il borgo tra mura ciclopiche, natura ed enogastronomia. Ferentino si prepara a un appuntamento speciale, il prossimo 21 settembre alle 17 in via Novana, 48 verrà inaugurato FerentinoB&B, una nuova realtà dedicata all’ospitalità e al turismo lento, nel cuore della città dalle antiche mura ciclopiche. Non si tratta di un semplice bed & breakfast, ma di un luogo che vuole diventare porta d’accesso a un’esperienza unica, capace di unire il fascino della storia con la tranquillità del relax e della natura. Qui ogni stanza custodisce dettagli che raccontano Ferentino e ogni soggiorno si trasforma in un viaggio emozionale tra passato e presente. Il progetto nasce dalla visione di Simone, narratore e appassionato di storia, che ha scelto Ferentino come rifugio e punto di partenza per accompagnare i visitatori alla scoperta della Ciociaria. Con la sua guida, gli ospiti potranno vivere la “Megalithic Awakening Experience”, un percorso che intreccia borghi antichi, panorami naturalistici e sapori autentici, restituendo a questo territorio il ruolo di meta culturale che merita. L’inaugurazione sarà l’occasione per aprire le porte alla cittadinanza e a chiunque voglia scoprire un progetto che unisce ospitalità, identità e valorizzazione del territorio. Un brindisi collettivo, tra storia e convivialità, per dare il benvenuto a una nuova esperienza di viaggio a Ferentino”.

Redazione Digital