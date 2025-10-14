Ferentino, apertura nuove attività nel centro storico pioggia di euro dal Comune

Il Comune di Ferentino ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a fondo perduto destinati a chi avvierà nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel centro storico cittadino. L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale e gestita dall’Ufficio Commercio – SUAP, prevede un primo plafond complessivo di 75.000 euro, con la possibilità di erogare fino a 15.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria in tre annualità successive. Il sostegno è rivolto a micro e piccole imprese – anche costituende – che intendano avviare l’attività tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, in una delle aree del centro storico individuate dal Piano Regolatore Generale. Le domande potranno essere presentate dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2026. Il sindaco Piergianni Fiorletta ha sottolineato: “Con questo bando vogliamo favorire la rinascita del nostro centro storico, sostenendo chi scommette su Ferentino e contribuendo a creare nuove opportunità di lavoro e attrazione turistica. È una misura concreta anche per contrastare i fenomeni di svuotamento e desertificazione commerciale che interessano i centri storici”. Il consigliere delegato al commercio Ugo Galassi ha aggiunto: “L’Amministrazione continua a investire sul commercio di prossimità come motore di sviluppo. La scelta di concentrare il bando sul settore food deriva dal suo ruolo di comparto trainante, capace di generare indotto e vitalità anche per gli altri settori merceologici del centro storico. Questi incentivi rappresentano un segnale di fiducia verso chi intende valorizzare la tradizione enogastronomica locale e la socialità nel cuore della città”. Il testo integrale del bando e la modulistica per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Ferentino www.comune.ferentino.fr.it, sezione Avvisi – Bandi e Concorsi.

Redazione Digital