Ferentino, allegria e socialità ecco i festeggiamenti di Stare Insieme

Una giornata all’insegna dello stare insieme, della condivisione e del rafforzamento dei legami umani. È questo il significato della Festa di Mezzautunno celebrata oggi dall’APS Stare Insieme presso l’Enogastronomia Battisti, dove soci, amici e partecipanti si sono ritrovati per vivere un momento di convivialità, allegria e partecipazione.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che creare occasioni di incontro in un clima sereno, fondato sui sorrisi, sulla gentilezza e sul rispetto reciproco, rappresenti uno strumento prezioso per rafforzare le relazioni e costruire una comunità sempre più unita e solidale.

La giornata è stata animata dalla musica del DJ Liberatore e dalla partecipata esibizione di stornelli romani del duo Giovanni e Riccardo, che hanno contribuito a rendere il pranzo un momento di autentica festa, all’insegna della spensieratezza e del piacere di stare insieme.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione con il Centro Sociale Anziani Messia di Frosinone, che ha arricchito ulteriormente il valore sociale dell’iniziativa, favorendo l’incontro tra persone, esperienze e generazioni diverse.

La festa è stata anche l’occasione per celebrare il compleanno di Giovanni Battisti, una persona che ha compiuto un lungo e importante percorso di vita all’interno dei laboratori di pasticceria, luoghi che rappresentano molto più di un’esperienza formativa: sono spazi di crescita, partecipazione, autonomia e condivisione.

A rendere ancora più speciale questo momento è stata la presenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla comunità, consegnando a Giovanni una targa ricordo della giornata.

«La Festa di Mezzautunno rappresenta per noi molto più di una semplice ricorrenza. È un’occasione per ritrovarsi, riconoscersi e riscoprire il valore delle relazioni autentiche. Celebrare Giovanni significa anche dare valore al suo percorso di vita e a tutte quelle esperienze che, nel tempo, hanno contribuito a costruire legami, amicizie e senso di appartenenza», dichiara Tommaso Villani, presidente dell’APS Stare Insieme, a nome di tutto il direttivo.

«Crediamo che una comunità sia davvero forte quando riesce ad abbattere le distanze, superare le divisioni e mettere al centro le persone. Per questo continuiamo a promuovere occasioni di incontro e condivisione, convinti che siano proprio i piccoli gesti, l’attenzione reciproca e la capacità di esserci gli uni per gli altri a costruire un futuro più inclusivo e solidale».

La Festa di Mezzautunno ha rappresentato così un ponte simbolico tra passato e presente, un momento per riconoscere il valore delle esperienze vissute, custodire gli affetti e guardare al futuro con rinnovato spirito di partecipazione.

L’APS Stare Insieme rinnova il proprio impegno a favore di una comunità nella quale ogni persona possa sentirsi accolta, valorizzata e parte integrante di una grande famiglia.

Perché le feste più belle non sono soltanto quelle che si ricordano, ma quelle che ci ricordano quanto sia importante esserci, condividere e costruire legami.

Redazione Digital