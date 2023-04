Ferentino, alle terme di Pompeo la presentazione delle liste a sostegno di Fiorletta

Questo pomeriggio alle 16,30 presso l’auditorium delle Terme di Pompeo, il candidato sindaco Piergianni Fiorletta, della coalizione Ferentino 2030, introduce i 96 aspiranti allo scranno di consigliere comunale. Una grande manifestazione, un appuntamento sentito, che la più numerosa coalizione in corsa per le amministrative del 14 e 15 maggio, intende condividere con i suoi tanti elettori. Una coalizione che è andata via via crescendo, passando per la svolta democratica delle primarie, arrivando a far condividere il proprio programma su scala civica. Una programmazione che è partita dalle proposte degli stessi cittadini, attratti dalla possibilità di esprimere le proprie professionalità ed esperienze sui temi fondamentali per la crescita e lo sviluppo della città. Ben sei le liste a sostegno della candidatura di Fiorletta, Enea – Energie Nuove, Ferentino nel Cuore, Nuova Ferentino, Uniti per Ferentino, Raddoppiamo L’impegno e Insieme-Fiorletta sindaco-Ferentino in movimento. Uno solo invece lo slogan, “È Piergianni” che da solo riferisce della notorietà del già due volte sindaco di Ferentino. La coalizione Ferentino 2030, con tutta la squadra al completo, ai nastri di partenza.

Redazione Ferentino