di Fabio Paris

Ferentino, come gli altri comuni della ciociaria, ha provato a reagire, ha messo in campo iniziative, provando ad arginare le criticità che la situazione attuale comporta.L’amministrazione, tutta, dal sindaco ai singoli collaboratori, dai consiglieri di maggioranza a quelli di opposizione, ha contribuito con il massimo della concertazione a far sì che la macchina non si fermasse.Un anno di lavoro per il presente e di proposte per il futuro che ha visto come centro nevralgico l’assise gigliata. Ed è proprio da lì, dallo scranno più alto del consiglio, che una figura sostiene il particolare onere, in questo altrettanto particolare momento, di portare e garantire equilibrio. È da questo fondamento che si muove l’azione del presidente del consiglio comunale di Ferentino, Claudio Pizzotti. L’avvocato, a nome dei giovani professionisti impegnati nella politica locale, porge così il suo augurio di Natale alla cittadinanza.

“Solitamente durante le festività natalizie siamo abituati ad incontrarci, a stare vicini ai nostri familiari, agli amici. Ma questo è un Natale diverso dal solito. Purtroppo, a causa della nuova situazione emergenziale, siamo costretti, ancora una volta, a rinunciare alla vicinanza degli affetti più cari. Il mio pensiero và perciò a tutti i miei concittadini, in particolar modo ai più bisognosi, ai malati, alle persone anziane e a tutti coloro che si sentono soli, in questo momento così difficile. Esprimo vicinanza a tutti gli operatori del commercio ed ai liberi professionisti per l’immenso sforzo e la tenacia dimostrata in questo periodo di grave crisi economica. La mia gratitudine va inotre ai medici ed agli operatori sanitari, per lo spirito di sacrificio dimostrato ogni giorno nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, alle forze dell’ordine, impegnate a garantire la nostra sicurezza ed al contempo a farci riapettare le regole imposte per contenere la pandemia. Possano queste festività donare a tutti un po’ di speranza e serenità con l’augurio che il nuovo anno sia finalmente risolutivo di ogni difficoltà.Buon Natale e felice anno nuovo, a nome di tutto il Consiglio comunale di Ferentino”.