Gioventù Nazionale Ferentino torna a chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale vista l’assenza di pubblica lluminazione nel viale che conduce a Porta Montana una delle porte di accesso della città gigliata che porta che permette du dirigersi verso il centro cittadino.

“Ancora una volta ci troviamo a constatare la noncuranza (apparente) degli amministratori locali nei confronti della tematica della pubblica illuminazione, stavolta ciò che stupisce è il perdurare del periodo di stasi nella risoluzione del problema nonostante le continue lamentele dei residenti e l’apparente condizione di incuria riservata ad una zona così centrale come quella di porta Montana, zona di transito e di parcheggio quotidiano e notturno della maggior parte della popolazione pertanto facilmente individuabile rispetto ad altre zone isolate più periferiche difficili da raggiungere, in cui risulta più complesso risolvere i problemi dei cittadini ma non impossibile con molta buona volontà, perché tutte le zone devono essere trattate in maniera uniforme. Consapevole della vastità sia del territorio e delle problematiche presenti su di esso chiedo al primo cittadino e agli organi competenti un’effettiva risoluzione della problematica dell’illuminazione pubblica al fine di evitare spiacevoli episodi, in prims nella zona di Porta Montana e successivamente nelle altre zone della città senza distinzioni alcuna”.

Redazione Ferentino