Ferentino, adulti e piccini al parco delle Molazzette ecco la giornata verde

di Fabio Paris

Giornata all’insegna del verde nel parco delle Molazzete a Ferentino. Molti residenti del quartiere Tofe si sono radunati nel parco, completamente invaso dal verde al termine di un maggio tra i più piovosi di sempre, per dare inizio alle operazioni di taglio e cura delle piante e delle erbacce, unitamente all’amministrazione comunale. Quest’ultima, non presente in mera veste istituzionale bensì in funzione operativa. Consiglieri ed assessori, unitamente al sindaco ed al suo staff, si sono prodigati infatti nelle operazioni di pulizia, dimostrando, oltreché l’impegno personale, anche uno spirito di coesione foriero di unità d’intenti e di programmazione condivisa. “Una prima tappa, fondamentale, del programma di pulizia e di decoro del verde pubblico, che ci ha visti impegnati in prima persona al fianco dei nostri concittadini. Una prima dimostrazione che, attraverso lo spirito di collaborazione e la disponibilità di tutti, si possono rispettare i programmi, impiegando il proprio tempo e risparmiando risorse pubbliche. Un messaggio all’intera collettività per dimostrare la nostra disponibilità a collaborare con tutti i quartieri al fine di restituire il degno decoro a tutte le zone di Ferentino in vista della stagione estiva ormai alle porte”.