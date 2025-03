Ferentino, abbattimento Ponte cambia la viabilità ecco le deviazioni

“Cari concittadini, questa mattina l’ANAS ci ha comunicato che i lavori per l’abbattimento del ponte inizieranno il 21 marzo alle 24. Come stabilito con Anas, abbiamo ricevuto la notizia con un preavviso di 15 giorni. Ci siamo immediatamente attivati per garantire una gestione ordinata della viabilità e ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività commerciali. Attualmente, sono in fase di completamento i lavori di bitumatura della pavimentazione sulla Morolense e le rotatorie della zona industriale, sia quella di proprietà Astral, all’uscita dell’autostrada che quella più grande e problematica all’inizio dell’Asse Attrezzato, oltre agli interventi già eseguiti, tra cui il cavalcavia dell’autostrada. Le forze dell’ordine si sono riunite per predisporre un piano del traffico volto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Sappiamo che l’abbattimento del ponte comporterà criticità, soprattutto per i mezzi pesanti, che non potranno accedere alla città, se non con apposite autorizzazioni per esigenze commerciali. Ecco le principali deviazioni previste:

Da Roma: i mezzi saranno invitati a deviare sulla SP11 all’altezza del bivio di Sgurgola.

Da Frosinone: il traffico sarà indirizzato verso la zona industriale, con possibilità di deviazione su Santa Cecilia o, in alternativa, in prossimità della farmacia della stazione, sempre in direzione della zona industriale.

Siamo consapevoli che nelle ore di punta, in particolare durante l’entrata e l’uscita delle scuole, il traffico su Sant’Agata sarà intenso, specialmente in presenza di scuolabus e mezzi Cotral. Per questo motivo, invitiamo i cittadini a utilizzare percorsi alternativi e a collaborare per rendere la circolazione più scorrevole. Confidiamo nel senso civico di tutti affinché questa fase possa essere affrontata con responsabilità e collaborazione. Ringraziamo i cittadini per la comprensione, i commercianti per la pazienza e, in particolare, le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia provinciale e la nostra Polizia Locale per l’impegno nel gestire questa situazione nel miglior modo possibile. L’amministrazione comunale resta a disposizione nei prossimi giorni per fornire ulteriori chiarimenti e aggiornamenti”. Lo comunica l’amministrazione di Ferentino.

Redazione Digital