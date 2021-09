È terminata Domenica 19 Settembre l’iniziativa “Ferentino a misura di bambino” ideata dalle giovani Claudia Angelisanti e Francesca Ascenzi (guida turistica abilitata) inserita nel corposo calendario di eventi nella “Settimana della Cultura” promossa dall’assessore alla cultura Angelica Schietroma. L’iniziativa a titolo gratuito ha visto protagonisti quasi 60 bambini tra i 6 e 11 anni impegnati in cacce al tesoro e visite guidate presso i monumenti simbolo della città gigliata. Un ricco itinerario altrettanto denso di emozioni e scoperte, le parole d’ordine di questi giorni sicuramente entusiasmo e curiosità non solo per i piu piccoli. In una delle giornate il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore alla cultura Angelica Schietroma hanno inoltre portato i saluti dell’amministrazione e apprezzato tale iniziativa, riconoscendo nella cultura il punto di partenza di una nuova società.

“Entusiaste del successo riscosso in questi giorni sia dai più piccoli sia dai genitori che hanno risposto in maniera più che positiva al nostro invito, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. I più piccoli hanno avuto così la possibilità di apprezzare e appurare le bellezze e la storia della città di Ferentino tramite un evento in presenza studiato per garantire oltre all’apprendimento anche momenti di spensieratezza e convivialità”.

Redazione Ferentino