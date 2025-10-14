Fendi, nuova direttrice creativa è Maria Grazia Chiuri

«Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all’interno del gruppo LVMH». Con queste parole Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo LVMH, ha ufficializzato la direzione creativa della Chiuri da Fendi. Le indiscrezioni si rincorrevano da tempo, dopo l’addio a Dior, ma adesso è certo che Maria Grazia Chiuri proseguirà il suo lavoro «circondata dai team di Fendi e in una città che le è cara – ha proseguito Arnault nella nota ufficiale-. Sono convinto che Maria Grazia contribuirà al rinnovamento artistico e ai successi futuri della Maison, perpetuandone al contempo la sua eredità unica».

Per la stilista la direzione creativa di Fendi rappresenta in un certo senso un ritorno alle origini: la Chiuri, ha lavorato dal 1990 al 1999, da Fendi, nel team di Silvia Venturini Fendi, collaborando alla creazione della celebre Baguette bag, diventata poi icona pop e simbolo di un nuovo lusso femminile. Un ritorno a «casa» accolto con clamore anche da Ramon Ros, Presidente e Amministratore Delegato di Fendi. «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maria Grazia nel team. Il ruolo di un direttore creativo non consiste semplicemente nel disegnare abiti bellissimi, ma nel curare una cultura ed essere lo specchio del mondo in cui viviamo – ha detto Ros- . Il suo talento e la sua visione saranno determinanti per rafforzare l’eredità di Fendi, plasmando il talento futuro nella Maison e approfondendo il nostro impegno per l’artigianalità italiana».

Nata a Roma nel 1964, la Chiuri ha studiato allo Ied: dopo Fendi, nel 1999 è entrata in Valentino come direttrice accessori. Nel 2008 diventa co-direttrice creativa con Pierpaolo Piccioli, dopo il ritiro di Valentino Garavani. Insieme ridefiniscono l’estetica del brand: meno aristocratica, più romantica e inclusiva. Dopo aver ricevuto nel 2015 il CFDA International Award per il contributo alla moda globale, nel 2016 le loro strade si sono divise: dal luglio 2016 è subentrata a Raf Simons, diventando la prima donna a guidare Dior in 70 anni di storia, introducendo un approccio femminista, intellettuale e politico, rarissimo nel lusso francese. Negli anni ha presentato collezioni ispirate a Simone de Beauvoir, Virginia Woolf e lanciato slogan come “We Should All Be Feminists” (Dior SS17) . Sotto la sua guida Dior nel 2024 ha superato per la prima volta il fatturato record di 10 miliardi di euro: il 29 maggio 2025 l’addio alla maison francese, un piccolo periodo sabbatico con il rilancio del teatro della Cometa a Roma, e adesso l’annuncio della guida di Fendi.

Immediate sono arrivate le parole entusiaste della creativa: «È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze – ha detto la Chiuri nel nuovo ruolo di chief creative officer-. Ringrazio il Signor Arnault per la fiducia accordatami nell’affidarmi il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa straordinaria azienda al femminile». corriere.it