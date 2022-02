Femmina morta, in Ciociaria il leggendario lago di Susanna

A circa 1500 metri d’altezza il lago di Susanna. Il freddo e la neve di questi ultimi giorni hanno contribuito a ghiacciare la fossa in località Femmina morta. Il 25 maggio 1932 in questa zona avvenne l’incidente aereo in cui morirono i coniugi Suzanne Sarah Picard e Alfred Isaak Lang Willar e gli avieri Marcel Francois Goulette e Lucien Moreau mentre erano in viaggio verso Marsiglia.

Tuttora un cippo con un’elica e una targa ricordano la tragedia. Nei pressi di Prato di Campoli, il lago si raggiunge seguendo le indicazioni per “Cascata di lupo” al confine con gli Abruzzi.

Redazione Digital