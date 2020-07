Francesco De Angelis

“A Carmine Polito, eletto oggi dall’Assemblea dei Soci della Federlazio di Frosinone nuovo Presidente dell’Associazione, i migliori auguri per un proficuo lavoro. L’esperienza del neo presidente sarà determinante per affrontare le sfide che ci attendono nel nostro territorio – ha affermato il presidente del Consorzio industriale di Frosinone, Francesco De Angelis.

“Come Consorzio Asi massima disponibilità alla collaborazione con l’unico intento di fornire risposte per lo sviluppo dell’intera Provincia di Frosinone e per il sostegno al sistema imprenditoriale e produttivo”.

Redazione Digital