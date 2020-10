di Massimo Mangiapelo

Il primo novembre prossimo ricorrono otto anni dalla scomparsa di Federica Mangiapelo, la 16enne trovata senza vita nel 2012 sulle rive del lago di Bracciano, in località Vigna di Valle ad Anguillara Sabazia.

Per ricordare la giovane vittima di femminicidio, che ancora oggi è nella mente e nel cuore dell’opinione pubblica di tutta Italia, saranno celebrate due messe. La prima è in programma sabato 31 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa del SS. Salvatore in Piazza Liberatori a Collepardo.

L’altra Santa messa sarà celebrata alle ore 18 del 1° novembre presso la chiesa parrocchiale Regina Pacis di Anguillara Sabazia, dove Federica viveva. I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno essere presenti.

Ricordiamo che ad uccidere Federica, quella notte di Halloween del 2012, fu il fidanzato Marco Di Muro, che sta scontando la pena in carcere. Di Muro è stato condannato in via definitiva a 14 anni per omicidio volontario aggravato.