di Fabio Paris

La recente pandemia ha accesso i riflettori su una questione purtroppo sempre attuale, la disparità sociale tra i cittadini italiani.

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Ferentino rinnovano a tal proposito il loro impegno nella difesa delle attività locali, patrocinando la campagna di sensibilizzazione “Difendi l’Italia, compra locale”. Al fine di manifestare la propria vicinanza alle categorie più colpite nell’attuale pandemia, il sodalizio ferentinate che fa capo alla Meloni, invita così tutti i concittadini a comprare dalle attività locali, non solo nel periodo natalizio ma anche durante tutto l’arco dell’anno. L’impegno delle due realtà politiche non si ferma qui. In programma vi è infatti un’ulteriore iniziativa, la “Raccolta di giocattoli e dolci per i bambini e le famiglie in difficoltà”, volta a ribadire la vicinanza concreta ai cittadini ferentinati che si trovano in situazioni disagiate. Dal 23 Novembre al 18 Dicembre i giovani di Gioventù Nazionale raccoglieranno, su tutto il territorio ferentinate, dolci e giocattoli che saranno in seguito destinati ai bambini delle famiglie meno fortunate.

Il presidente di Gioventù Nazionale, Claudia Angelisanti, commenta così l’iniziativa: “Quest’anno più che mai il Natale assume un significato più speciale e profondo, dalle piccole botteghe addobbate, al mantenimento delle nostre tradizioni, ritengo che tali valori siano imprescindibili e idonei per essere tramandati, al fine di non dimenticare il valore storico-sociale che quest’ultime hanno ricoperto e che continueranno a ricoprire nel futuro, se continueremo a tramandarle con costanza e abnegazione”.

Conclude Franco Collalti, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia presso l’assise gigliata: “Le festività natalizie ci ricordano l’importanza di valori imprescindibili che hanno fondato la nostra società, quali solidarietà e cooperazione, fondamentali per le nuove generazioni. Per tali motivi ritengo che tutte le iniziative promosse da Fdi si distinguano per la loro vicinanza alla gente, non solo con le parole bensì con i fatti”.