Favole di luce, luminarie e villaggio di Babbo Natale ecco tutto il programma

Un nome suggestivo ed emozionante, che evoca la bellezza, l’incanto, la magia, che ci fa entrare in un mondo di storie e racconti. E’ “Favole di Luce”, il grande evento che anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, illuminerà la città di Gaeta. Dall’11 novembre al 14 gennaio la città di Gaeta si accenderà delle luci, dei colori, delle forme artistiche e coinvolgenti delle più belle luminarie natalizie. Un evento che è ormai diventato una tradizione e che per l’ottavo anno torna a rendere ancora più bello il Natale. Anche quest’anno la Banca Popolare del Cassinate è sponsor di questa splendida iniziativa, nella quale la fantasia, l’immaginazione, la luce e la festa saranno le vere protagoniste. «Favole di Luce – dice il presidente della BPC Vincenzo Formisano – è un evento che ha il sapore della bellezza, dell’emozione, della speranza: la luce, infatti, ha un forte valore simbolico, che ci accompagna verso pensieri positivi di fiducia e di bontà, che ci trasmette un senso di calore e di accoglienza. Proprio quei sentimenti e quelle emozioni che tradizionalmente associamo al Natale, una delle feste più belle dell’anno, a cui ci lega la nostra tradizione e a cui ci legano i ricordi personali e familiari: il Natale è la festa che ci riporta all’infanzia, che ci fa interrogare su ciò che conta veramente nella vita, che ci fa sentire più vicini e più uniti. Ed è giusto celebrarlo con solennità, con gioia, riservandoci tempo per stare con gli altri. E l’evento di Gaeta è una splendida occasione per tutti noi, per trascorrere tempo insieme alle persone care, alle nostre famiglie, agli amici, godendo dello spettacolo meraviglioso delle luci di Natale e facendoci riscoprire, in una nuova veste, la bellezza straordinaria della città di Gaeta. La nostra Banca, da sempre fortemente legata alla zona del litorale e presente con una filiale a Formia e con un ATM evoluto a Gaeta, non poteva mancare a questo appuntamento, che valorizza la bellezza del nostro territorio, ne esalta le risorse, ce lo fa riscoprire in maniera nuova, con il fascino invernale e luminoso del Natale». Lo scorso 11 novembre l’inaugurazione dell’evento, con l’accensione della fontana di San Francesco; il prossimo 18 novembre, l’apertura del villaggio e il concerto di apertura della manifestazione.

Redazione Digital