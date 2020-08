Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno arrestato per “truffa” una 67enne del posto. La donna palesandosi ‘maga’ si recava presso l’abitazione di una 86enne, residente nella città fabraterna, con il pretesto di liberare quest’ultima da presunti malefici, raggirava l’anziana donna facendosi consegnare monili in oro per un valore complessivo di 600 Euro. I Carabinieri allertati dai familiari della vittima si recavano prontamente presso la sua abitazione notando la truffatrice mentre stava dileguandosi. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. La responsabile del reato si trova ora agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di essere processata con rito direttissimo presso il Tribunale di Frosinone.

Redazione Frosinone