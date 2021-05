“Fatevi i cazzi vostri”, in Ciociaria noto medico espone bizzarro cartello.

Non vuole che i pazienti entrino nella sala o si mettano a rovistare. Il medico in questione ha deciso di affiggere questo cartello poco british ma molto incisivo. “Non entrare nella stanza, fatevi i cazzi vostri”.

E’ accaduto a Frosinone e la foto ha fatto il giro del web. Inoltre sembra che la zona sia videosorvegliata, motivo in più per non compiere gesti insoliti.

Redazione Digital