Fasti Verolani, quasi 5mila euro per stare in piazza e 2mila euro a San Martino

In occasione della 21esima edizione del festival del teatro di strada, la piazza vale quasi 5mila euro. Le aree centrali, destinate alla vendita di alimenti e bevande, sono le più care. Gli operatori commerciali interessati dovranno versare minimo 4.500 euro, questa la base d’asta, per Largo Mobili, Piazza Unità d’Italia e piazza Bisleti. Calano le pretese in piazzale Vittorio Veneto, 2mila euro. Gli spazi antistanti esercizi di sede fissa invece prevedono un corrispettivo di 500 euro in via Umberto I e in Porta Romana. In largo Arnara, corso Viti, piazza Plebiscito, piazza Duomo e largo della Catena la richiesta è pari a 1000 euro. I commercianti che volessero installare un banco sul suolo pubblico dovranno pagare 500 euro; divieto assoluto di usare panche di plastica. La domanda, munita di offerta in busta chiusa, dovrà essere presentata entro e non oltre le 12 del prossimo 26 luglio.

Redazione Veroli