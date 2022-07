Fasti Verolani, “Cittadini vivono un disagio non è giusto fargli pagare il parcheggio”

“Da cittadino verolano prima, oltre che da consigliere comunale, ritengo che vi sia un effettivo disagio per il parcheggio auto che vivono i cittadini del centro storico di Veroli, in relazione alla manifestazione dei Fasti Verolani – ha affermato il consigliere comunale Cristiano Papetti – Una grande manifestazione quella dei Fasti Verolani. È tuttavia impensabile che i cittadini della zona interessata debbano corrispondere un onere, seppur minimo, per poter parcheggiare le proprie vetture presso il multipiano”.

La proposta era stata avanzata dagli stessi residenti non sapendo dove parcheggiare le macchine nei giorni dei Fasti. Molto probabilmente però immaginavano che l’ente si facesse carico del problema senza chiedere in cambio 15 euro.

