Fasti Verolani, biglietti in vendita online ecco tutto il programma

Veroli torna a vestirsi di meraviglia. Dal 30 luglio al 3 agosto 2025, il Centro storico della Città sarà teatro a cielo aperto della XXIV edizione dei Fasti Verolani, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate della Provincia e non solo. Una manifestazione che, nel tempo, ha saputo consolidare la propria identità come rassegna capace di unire qualità artistica, partecipazione e bellezza trasversale.

Per cinque giorni, ogni angolo si trasformerà in palcoscenico: le strade, le scalinate, le piazze si animeranno con spettacoli di teatro di strada, musica dal vivo, acrobazie, clownerie e performance pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età grazie alla maestria di 22 compagnie italiane e 6 internazionali. Un’esperienza immersiva che rende Veroli non solo scenario, ma autentica protagonista.

“I Fasti Verolani testimoniano il valore che la cultura assume quando diventa patrimonio accessibile, capace di creare connessioni, generare partecipazione e restituire altro significato agli spazi della Città. Una rassegna che è il risultato di un lavoro corale che cresce di anno in anno e che ci rende fieri come comunità prima ancora che come Amministrazione”, afferma il sindaco Germano Caperna.

Il festival, curato da Terzo Studio, tra le realtà più note nel panorama nazionale del teatro urbano e dello spettacolo all’aperto, è reso possibile grazie al lavoro sinergico con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il supporti della Regione Lazio, del consiglio regionale, della Provincia di Frosinone oltre a quello dei partner privati. “La cultura, quando è vissuta così, smette di essere evento e diventa esperienza. I Fasti Verolani sono la prova che la bellezza è un bene comune, che l’arte può

abitare il quotidiano e accendere nuove forme di condivisione”, aggiunge l’assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi. Anche quest’anno, Veroli è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e viaggiatori con il calore dei suoi vicoli, la magia delle sue piazze e la leggerezza del tempo che si fa

stupore. Il programma completo e le informazioni sui ticket sono disponibili sul sito

www.i-ticket.it e presso i punti di accesso nei 5 giorni della rassegna. Aggiornamenti in tempo reale sul sito dell’Ente e sui canali social del Comune di Veroli e della manifestazione.

Redazione Digital