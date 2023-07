Fasti Verolani, 15 euro per lasciare la macchina al parcheggio non custodito. Durante il festival del teatro di strada i residenti del centro storico potranno chiedere al Comune un posto del multipiano al costo di 15 euro per l’intera durata della manifestazione. La proposta era stata avanzata già l’anno scorso dagli stessi residenti non sapendo dove parcheggiare le macchine nei giorni dei Fasti. Immaginavano però che vivendo un disagio l’ente si facesse carico del problema senza chiedere in cambio soldi. Il Comune invece aveva accolto la richiesta concedendo a pagamento alcuni spazi del multipiano. Appunto 15 euro per tutto il festival in un parcheggio non custodito ormai da quasi tre anni. Stessa modalità anche in occasione della 22esima edizione. Chi vorrà un posto nel parcheggio non custodito dovrà presentare domanda e pagare l’importo presso gli uffici comunali prima del festival. “Non è accettabile – hanno affermato alcuni residenti – Durante i Fasti noi subiamo la movida. Il Comune avrebbe dovuto dare gratuitamente i posti senza chiedere soldi. Oltretutto il parcheggio è non custodito”.

Redazione Digital