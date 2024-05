Fascina incontra la Rettrice della Sapienza, “Più opportunità agli studenti con disabilità”

“Ringraziando la Magnifica Rettrice della collaborazione mostrata – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – desidero rivolgere qualche brevissima parola agli studenti e agli atleti del Don Orione Basket Roma, della SS Lazio Basket in Carrozzina e della NPIC Rieti ASD che presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ hanno partecipato al ‘Sapienza Playground-Basket senza Barriere’: gli studenti con disabilità restano al centro della nostra azione. Siano offerte a loro sempre più opportunità. Rappresentano una priorità anche per il prestigioso ateneo romano la cui Magnifica Rettrice Antonella Polimeni ha confermato massima disponibilità al fine di includere il maggior numero di giovani nei progetti che vedono in campo università e mondo paralimpico. Un messaggio significativo da una delle università più importanti al mondo per ribadire che lo sport è di tutti e per tutti”.

“L’iniziativa in collaborazione con l’Università di Roma ‘La Sapienza’ è ulteriore occasione per il nostro movimento di abbattere sempre nuove barriere, raggiungere sempre nuovi interlocutori e aprirsi al confronto con realtà stimolanti e socialmente e culturalmente preziose – ha aggiunto Fernando Zappile, presidente Fipic – Ringrazio il lavoro instancabile del nostro delegato regionale Piergiorgio Fascina e delle società del territorio coinvolte, perché una volta di più grazie a loro possiamo ambire a comunicare i valori della nostra disciplina e in generale dello spirito paralimpico”.

Redazione Digital