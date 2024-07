Fascina consegna pulmino per atleti disabili a Frosinone, Giornata dello Sport con 20 discipline a Serrone

Presso il Parco Matusa di Frosinone il membro di Giunta Cip Lazio Piergiorgio Fascina, con il sindaco Riccardo Mastrangeli e la presidente del Distretto Sociale B Alessia Turriziani, ha consegnato un Fiat Scudo 9 posti alla “Polisportiva Anche Noi ASD”. “Momento di grande gioia per gli atleti, per le loro famiglie e per tantissimi cittadini intervenuti – ha dichiarato Piergiorgio Fascina – Da Frosinone un segnale forte di vicinanza al mondo Paralimpico, un grazie sentito al sindaco e al suo staff, in particolare alla Regione Lazio che attraverso il bando per l’Inclusione Sociale con la nostra costante collaborazione sta permettendo questo fondamentale sostegno alle nostre società per una comunità sportiva più inclusiva. Saremo sempre dalla parte di questi ragazzi senza lasciare indietro nessuno. Complimenti inoltre al Comune di Serrone (FR) che nei giorni scorsi ha organizzato la prima edizione della Giornata dello Sport consentendo lo svolgimento di 20 discipline paralimpiche e olimpiche nel centro del paese; presenti tra gli altri il Don Orione Basket in carrozzina Roma, eccellenza della pallacanestro. Ringrazio il sindaco Giancarlo Proietto il vicepresidente Opes Luigi Romani dell’importante lavoro svolto sul territorio”.

Redazione Frosinone