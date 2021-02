“Illustre presidente, Le scrivo come massima autorità regionale in relazione alla mancata vaccinazione contro il Covid-19 di molti colleghi farmacisti siano essi collaboratori laureati, titolari di farmacie e parafarmacie, nonché del personale non laureato che lavora nei suddetti presidi.

Giova ricordare che il farmacista è l’operatore sanitario con il più alto numero di contatti giornalieri con il pubblico, per avere consulenza e servizi sanitari in farmacia ed in parafarmacia non ci si prenota ed in ragione di ciò la nostra categoria professionale ha pagato finora un prezzo altissimo per il Covid-19 in termini di Colleghi deceduti, ammalati ed altri ancora in sofferenza per il post-malattia.

In ordine a quanto ricordato, sono a segnalarLe un preoccupante stato di malcontento generalizzato, sia a livello di nostra categoria professionale sia del personale non laureato, che potrebbe sfociare anche in forme di protesta spiacevoli, difficili da gestire e che metterebbero a repentaglio ed in seria discussione lo svolgimento del pubblico servizio.

In ragione di ciò Le chiedo cortesemente di includere presto nella vaccinazione Covid-19 i collaboratori laureati, i titolari di farmacie e parafarmacie e tutto il personale non laureato che, in questo momento così delicato ed importante, sono chiamati a dare la propria massima disponibilità e responsabilità per fronteggiare la pandemia.

Confidando in un Suo autorevole e tempestivo intervento per la risoluzione della problematica segnalata, Le invio le migliori cordialità e saluti”.

