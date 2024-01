Farina di insetti in Italia, ecco l’allevamento di 10 milioni di grilli

«Ci sono voluti due anni per avere il via libera. Oggi per noi è un momento di svolta. Potremo far conoscere a tutti la nostra farina di grilli sostenibile e made in Italy». È pieno di soddisfazione Jose Cianni, fondatore e ceo di Nutrinsect, la prima azienda italiana che ha ricevuto l’autorizzazione per produrre, trasformare e commercializzare la farina di grillo destinata all’alimentazione umana. Dopo il via libera ufficiale l’azienda, che ha sede a Montecassiano (Macerata), potrà distribuire la propria farina liofilizzata di grilli (nome tecnico: “polvere sgrassata di acheta domesticus“). In questa fase iniziale, spiega Cianni, «la distribuzione sarà curata dalla Reire di Reggio Emilia e destinata alle aziende alimentari e a tutto il canale horeca, cioè bar, ristoranti e alberghi. Per avere dei prodotti presenti nei supermercati ci vorrà ancora un po’ di tempo». Attualmente nello stabilimento si allevano 10 milioni di esemplari, da cui si ottengono due tonnellate di polvere di grillo liofilizzata al mese. L’obiettivo, però, è arrivare a produrne 400 tonnellate entro i prossimi due anni. corriere.it