Fare sociale, sostegno alle famiglie in difficoltà Alessia Savo in prima linea

‘Fare Sociale’, la presidente della commissione regionale sanità Alessia Savo al convegno tenutosi a Viterbo. “Sanità, sociale, sostegno alle fasce deboli e alle famiglie in difficoltà – ha affermato il consigliere regionale Alessio Savo – Con il presidente Rocca e la sua Giunta siamo siamo convinti che nostro dovere sia spendere il tempo per qualcosa di grande. Quello a cui stiamo lavorando è un salto di qualità che punta soprattutto su una progettualità nuova, innovativa e decisamente pragmatica. Occuparsi delle fragilità vuol dire occuparsi di noi stessi e dei nostri figli. La prima legge che abbiamo approvato, con consenso unanime, è stata quella sull’istituzione del garante per la disabilità, una figura di cui c’era urgente bisogno. Spesso molti fondi governativi sono andati dispersi e il ruolo del Consiglio regionale diventa fondamentale proprio per fare da interlocutore e cerniera con il territorio. Il nostro metodo è quello di razionalizzare le spese, non per tagliare ma per rendere più efficace il loro utilizzo, affinché le risorse possano essere indirizzate su progetti di qualità rivolti a migliorare l’efficienza dei servizi offerti sui territori. Voglio ringraziare il presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, per aver organizzato questo importante momento di incontro e confronto”.

Redazione Digital