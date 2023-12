Fanno un buco per svaligiare nota attività commerciale, in Ciociaria furto sventato

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione, in special modo negli orari più a rischio, ossia quelli serali e notturni, per contrastare i reati predatori e garantire ai cittadini un maggior livello di sicurezza. Nell’ambito di tali servizi di controllo del territorio, nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR), congiuntamente ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR) hanno sventato un furto ai danni di un esercizio commerciale. In particolare, alcuni malviventi, con volto travisato e con strumenti atti allo scasso, sono saliti sulla copertura di un noto supermercato della zona, che si trova sulla via Casilina, nel tentativo di praticare un “buco”, per poi calarsi all’interno dei negozi. E’ bastato che alcuni residenti del luogo, assistendo alla scena, dessero l’allarme al Numero Unico di Emergenza “112” per far scattare la immediata cinturazione dell’intera area. Nonostante l’arrivo fulmineo di più equipaggi, i malfattori, agevolati verosimilmente da qualche “palo”, vedendo da lontano l’arrivo, delle “gazzelle sono riusciti a fuggire e far perdere le proprie tracce nel buio delle campagne circostanti. In compenso, il dispositivo attuato e messo in moto dalla Centrale Operativa, che ha provveduto a diramare una nota di ricerca a tutti i Comandi limitrofi per saturare l’area di interesse, oltre ad evitare che venisse commesso il furto, ha altresì consentito di rinvenire, poco distante dall’attività commerciale, una autovettura Fiat 500 L, risultata rubata a Fondi, verosimilmente utilizzata dai ladri per raggiungere il luogo e per compiere l’attività delittuosa. La macchina, prima della restituzione al legittimo proprietario, veniva sottoposta a sequestro per tutti gli accertamenti scientifici. Inoltre, sempre nell’ambito delle attività di rafforzamento dei controlli, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno proceduto al controllo di un veicolo Audi di grossa cilindrata, con targa straniera, segnalata sospetta da cittadini residenti nel comune di Castrocielo, con a bordo due cittadini rumeni, dimoranti in un campo Rom di Napoli, entrambi censiti in banca dati per reati contro la persona, il patrimonio e violazione legge sugli stupefacenti. Per i due uomini, oltre ai normali controlli, consistiti in una perquisizione personale e veicolare, è scattato anche l’avvio delle procedure per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Castrocielo (FR), non avendo, gli stessi, fornito una valida spiegazione circa la loro presenza in quel luogo. Nell’ambito dei predisposti servizi, volti a prevenire e reprimere qualsiasi forma di illegalità per garantire una serena e pacifica convivenza sociale, complessivamente sono stati controllati circa 130 (centotrenta) mezzi, tra auto e moto, ed .identificate oltre 200 (duecento) persone.

Redazione Cassino