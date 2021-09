Beccati a fare sesso ad alta quota. Una coppia si è lasciata andare su un volo Ryanair ed è stata ripresa da un passeggero seduto nella fila accanto e il video è finito sul social. Il clamore suscitato dal filmato che ha iniziato a girare sul web ha avuto come effetto collaterale quello di costare ai due amanti focosi una possibile multa per non essersi attenuti alle misure di sicurezza anti-Covid, oltre che a una denuncia per atti osceni. Il motivo? Ebbene, nel praticare sesso orale col suo fidanzato la giovane ha tolto la mascherina.

I fatti sono avvenuti l’11 settembre scorso su un aereo in volo sulla tratta Dublino-Francoforte. Vuoi per una botta di passione di improvvisa, vuoi per il brivido del proibito o per afflato di esibizionismo, i due si sono dati da fare durante il volo. Il video la donna chinata sulle gambe del compagno che ha i pantaloni abbassati. A un certo punto sembra anche che lui si accorga di essere ripreso, ma la circostanza non sembra preoccuparlo.

La storia ha scatenato battute a raffica, e anche la satira di Osho, in arte Federico Palmaroli: “Era un volo blow cost” scrive l’autore satirico. C’è poi chi gioca con le parole (“avevano trovato un’offerta su Bookin'”) ma non solo: “Provate voi a farlo con la mascherina”; “Siamo in aereo” “Ma fa l’hostesso”; “Com’è andato l’esame di volo?” “Ho superato l’orale” e via ridendo. iltempo.it